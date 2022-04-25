В Армении требуют признать персоной нон грата и выслать из страны посла США из-за поездки в Баку

«Посол США в Армении должна быть признана персоной нон грата и выслана из страны». Об этом на своей странице в Facebook написал бывший руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

«Официально подтверждена информация о том, что чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси отправится в Баку для участия в конференции глав региональных миссий США, которая состоится 27-28 апреля 2022 года. По информации посольства, проведение подобных конференций является регулярным, а страна пребывания меняется в порядке ротации. Это заявление ни в коем случае нельзя принимать, так как организаторы были обязаны учитывать сложившиеся отношения между странами региона при выборе места проведения конференции. Глава аккредитованной в Армении дипломатической миссии должен учитывать ситуацию в стране пребывания и уважать ее интересы. Благодаря своей миссии посла принимали многие высокопоставленные лица Армении, она посещала страну, в том числе приграничные районы, поэтому ее визит во враждебную страну сопряжен с большими рисками.