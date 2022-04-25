Минобороны России опубликовало видео с захваченными ремонтными цехами в Украине, где располагалась военная техника, передает РИА Новости.

"Подразделения ВС России взяли под контроль базу хранения и ремонта техники ВСУ. На территории ремонтной базы находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям", — отметили в ведомстве.

Как сообщил начальник автомобильной службы ВС России Владимир, всего на базе находится около ста единиц различных военных машин. "На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении", — отментил он.