Десятки домов пострадали в Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.

«Вместе с моим заместителем по строительству Владимиром Базаровым, главой района Владимиром Перцевым и главой Журавлевки Анжеликой Самойловой обошли ещё раз Журавлевку и Нехотеевку. ⠀ После вчерашнего обстрела Журавлёвки пострадало 14 домовладений, где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. Проводим обследования и замеры. Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем всё восстановить. ⠀ В Нехотеевке - 4 дома и 2 машины. Заехали к фермерам. Есть повреждения 2 амбаров под хранение зерновых, всем необходимым для восстановления материалом обеспечим. ⠀ Поговорил с людьми. Стараемся уговорить каждого выехать из села в более безопасное место. Кто-то согласился, кто-то категорически отказывается. Тех, кто уезжать совсем не хочет, будем продолжать убеждать.