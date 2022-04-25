В Белгороде заявили об обстреле со стороны Украины: есть пострадавшие, губернатор отложил поездку в Москву фото
Десятки домов пострадали в Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.
«Вместе с моим заместителем по строительству Владимиром Базаровым, главой района Владимиром Перцевым и главой Журавлевки Анжеликой Самойловой обошли ещё раз Журавлевку и Нехотеевку. ⠀ После вчерашнего обстрела Журавлёвки пострадало 14 домовладений, где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. Проводим обследования и замеры. Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем всё восстановить. ⠀ В Нехотеевке - 4 дома и 2 машины. Заехали к фермерам. Есть повреждения 2 амбаров под хранение зерновых, всем необходимым для восстановления материалом обеспечим. ⠀ Поговорил с людьми. Стараемся уговорить каждого выехать из села в более безопасное место. Кто-то согласился, кто-то категорически отказывается. Тех, кто уезжать совсем не хочет, будем продолжать убеждать.
Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлёвки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. ⠀ Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место. Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода. Все, что разрушено, восстановим», - написал губернатор.