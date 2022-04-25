В Британии сомневаются в способности России захватить весь Донбасс

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи сомневается, что российским силам удастся захватить части восточного Донбасса. Этот регион будет «чрезвычайно крепким орешком для русских», и «есть все шансы», что украинцы смогут его отстоять. Об этом Хиппи заявил в интервью Sky News.

Россия сосредоточила свои военные усилия на Донбассе после того, как не смогла достичь своих целей на севере Украины. Хиппи считает, что эти две силы "гораздо более сбалансированы" на Донбассе, чем в Киевской области, поскольку украинцы имеют преимущество в виде оборонительных позиций.

Хиппи также опроверг утверждения России о том, что западные союзники Украины провоцируют дальнейший конфликт, поставляя оружие.