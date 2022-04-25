Николаев готовится к осаде обновлено 13:56; видео
В Николаеве готовятся к нападению или осаде города, оборудуют оборонительные сооружения. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич.
Градоначальник отметил, что Россия через Крым перебрасывает оружие и ресурсы, накапливает их в Херсонской области.
«Да, мы ожидаем нападения или осады Николаева. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как на окраинах города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем. Кроме того, мы еще вытаскиваем с полей российскую военную технику... Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению», – заявил Сенкевич.