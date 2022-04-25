В Москве заявили, что отношения России и Запада близки к тупику
Отношения России и Запада находятся практически в тупике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Радио Россия".
"Столько сделано плохого и негативного, подрывающего международные отношения, что еще думать о дополнительных усилиях "западных партнеров", честно говоря, на мой взгляд, нецелесообразно. Если они пойдут этим путем, то они знают, куда они придут, в тупик в полный. Уже очень близко находимся, кстати", - цитирует Захарову РИА Новости.