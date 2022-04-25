Ильхам Алиев принял министра обороны Латвии фото; обновляется
Во вторник, 26 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.
Обновляется.
Во вторник, 26 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.
Обновляется.
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