Германия поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard

Германия на встрече десятков стран на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

"Соответствующее обещание намерена сделать федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт (СДПГ) на встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн", - написала газета, по данным которой речь идет о 50 зенитных самоходных установках Gepard.

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство dpa, оборонный концерн Rheinmetall предложил поставки Киеву 88 танков Leopard, уже бывших в употреблении. Газета Handelsblatt подчеркивает, что вдобавок к 88 танкам Leopard 1 оборонный концерн предлагает также 20 более современных танков Leopard 2, которые находятся на вооружении ВС ФРГ.