Через Эстонию под видом бананов везли крупную партию кокаина в Россию

В эстонском порту Мууга задержали 3,5 тонн кокаина, который, по данным Налогово-таможенного департамента (НДТ) Эстонии, предназначался для отправки в Россию, сообщает ERR со ссылкой на Государственную прокуратуру Эстонии.

Крупную партию наркотиков нашли еще в марте при проверке судна Milan Express, которое 5 марта вышло из порта Роттердама. «Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Россия», — заявил руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела НДТ Рауль Коппельмаа.

После получения соответствующих сигналов от финской таможни и голландской полиции эстонские таможенники решили провести проверку. Согласно данным ведомства, в рефрижераторных контейнерах, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, обнаружили 72 черных мешка. В них было более 3 тысяч пачек с порошком белого цвета, упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой. Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин. Как сообщили в ведомстве, это одна из самых крупных партий кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и Северной Европы. Прокуратура оценила его розничную стоимость в €500 млн.