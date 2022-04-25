Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэка»

Польша вводит собственные санкции против бизнеса и граждан России и Беларуси, сообщил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

Согласно информации, в санкционный список попали 15 физических и 35 юридических лиц, в том числе "Газпром", "Новатэк" и "Акрон", а также связанная с президентом Беларуси фирма "Beloil". Каминьский подчеркнул, что польский список является уточнением европейского.

"Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны", — отметил министр.