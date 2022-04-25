Британия поддерживает Украину в праве атаковать Россию

Власти Великобритании поддержали право Украины на удары по территории России из-за продолжающейся уже 62 день войны Кремля. Причем для этого Украина может использовать вооружение, предоставленное странами Запада. Об этом, как сообщают украинские СМИ, заявил заместитель госсекретаря парламента по вооруженным силам Джеймс Геппи.

«Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны», — заявил он.

По его словам, атаки объектов в самой РФ со стороны ВСУ будут расценены Лондоном как вполне законный ответ на российскую военную агрессию: «Для Украины совершенно законно нацеливаться на военные объекты в России», чтобы нарушить логистику».