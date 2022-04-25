Москва предупредила Токио: Япония угрожает безопасности России

«Совместные военно-морские учения США и Японии угрожают обеспечению безопасности нашей страны». Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, такие маневры, к которым нередко подключаются представители членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер.

«При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается «активностью». Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам», - добавил замминистра.