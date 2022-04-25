Кишинев опровергает информацию о закрытии неба из-за Приднестровья

Орган гражданской авиации Молдовы на фоне сообщений о том, что самолеты не летают над страной из-за взрывов в Приднестровье, заявил, что молдавское воздушное пространство остается закрытым с момента вторжения РФ в Украину.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что после взрывов в Приднестровье самолеты стали избегать воздушное пространство Молдавии.

"В связи с распространением в социальных сетях информации о том, что воздушное пространство Молдавии обходят стороной в радиусе около 100 километров, орган гражданской авиации дает следующие разъяснения: ситуация с использованием воздушного пространства Молдавии остается без изменений с 21 марта 2022 года", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы органа.

Воздушное пространство Молдовы было закрыто после вторжения РФ в Украину, начавшегося 24 февраля. С 21 марта часть воздушного пространства страны была вновь открыта для гражданской авиации, только в западном направлении (Кишинев - Яссы). В связи с этим гражданские самолеты не летают над воздушным пространством Молдовы.