Между Японией и Россией разгорается новый скандал из-за Курильских островов

«Мы в курсе упомянутых высказываний вице-премьера Трутнева. Четыре северных острова в южной части Курильских островов – это острова, на которые распространяется суверенитет Японии. Высказывания в том ключе, словно эти территории стали российскими, совершенно неприемлемы». Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Напомним, что ранее в ходе поездки в Хабаровский край полпред президента России по Дальневосточному округу Юрий Трутнев заявил, что Россия запустит на Курилах круизные лайнеры, будет строить там новые инвестиционные проекты, возить туда туристические группы и «дальше жить и работать на Курильских островах исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория России».