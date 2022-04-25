Финский молочный гигант продает бизнес в России
Финский производитель продуктов питания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд "Виола", группе "Велком", сообщает финская компания.
"Valio завершила переговоры о продаже своего бизнеса в России. Valio продает операции группе "Велком". Сделка состоится немедленно. Сумму сделки стороны решили не разглашать. Операции Valio в России после сделки будут прекращены. Сделка включает российские предприятия Valio и завод по производству плавленых сыров в Ершово. Торговая марка плавленых сыров "Виола", которая продается и производится в России, также является частью сделки, что означает, что новый владелец может продолжать производить и продавать плавленые сыры "Виола" в России", - говорится в сообщении.