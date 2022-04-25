Путин обсудил с Эрдоганом Украину новость дополнена
Президент России Владимир Путин во вторник поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран обсуждали Украину, сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я действительно могу подтвердить, более того, я могу сказать, что он уже состоялся, и могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина. Более развернутое сообщение мы дадим", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию турецких СМИ о разговоре Путина и Эрдогана во вторник.