36 лет назад, 26 апреля 1986 года, большое количество выходцев из Азербайджана приняло участие в ликвидации последствий страшной аварии на Чернобыльской АЭС в тогдашней Украинской ССР. Особая забота президента Ильхама Алиева о людях с ограниченными возможностями также включает усиление мер социальной защиты ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Ликвидаторов поделили на две группы: «в связи с прохождением воинской службы на Чернобыльской АЭС» (2500 человек) и «в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС» (3000 человек).

Министерство труда и социальной защиты населения предоставляет жилье и автомобили гражданам, получившим инвалидность в связи с прохождением воинской службы на Чернобыльской АЭС.

Согласно указу президента от 25 января 2021 года, наряду с инвалидами войны и семьями погибших, независимо от даты постановки на учет, инвалидам, выявленным в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, будут предоставляться квартиры или частные дома в 2021-2025 годах.