Минтруда о мерах соцзащиты для чернобыльских ликвидаторов фото
36 лет назад, 26 апреля 1986 года, большое количество выходцев из Азербайджана приняло участие в ликвидации последствий страшной аварии на Чернобыльской АЭС в тогдашней Украинской ССР. Особая забота президента Ильхама Алиева о людях с ограниченными возможностями также включает усиление мер социальной защиты ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Ликвидаторов поделили на две группы: «в связи с прохождением воинской службы на Чернобыльской АЭС» (2500 человек) и «в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС» (3000 человек).
Министерство труда и социальной защиты населения предоставляет жилье и автомобили гражданам, получившим инвалидность в связи с прохождением воинской службы на Чернобыльской АЭС.
Согласно указу президента от 25 января 2021 года, наряду с инвалидами войны и семьями погибших, независимо от даты постановки на учет, инвалидам, выявленным в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, будут предоставляться квартиры или частные дома в 2021-2025 годах.
Лицам, получившим инвалидность в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС, ежемесячно выплачивается президентская пенсия (400 манатов по первой степени, 350 манатов по второй степени, 300 манатов по третьей степени). Инвалидам первой группы дополнительно назначена ежемесячная пенсия президента (130 манатов).
Кроме того, подавляющее большинство инвалидов обеих групп получают пенсию по инвалидности, некоторые получают ежемесячное пособие по инвалидности, а все лица с инвалидностью первой группы получают ежемесячную президентскую пенсию (увеличенную с 50 до 80 манатов с начала этот года).
Согласно новым реформам среднемесячный размер пенсий за последние три года увеличился на 75 процентов, а пособия и пенсии увеличились в 3,7 раза. В рамках нового пакета реформ с начала текущего года пособия по инвалидности увеличены со 150 до 220 манатов по инвалидности первой группы, со 130 до 180 манатов по инвалидности второй группы и со 110 до 120 манатов по инвалидности третьей степени.
Отмечается, что ежемесячные социальные пособия предоставляются лицам, чьи родители погибли или пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также детям ликвидаторов, состоящих на диспансерном учете.