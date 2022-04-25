У Путина заявили, что новости из Приднестровья «вызывают обеспокоенность»
«Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА.
Напомним, что ранее в непризнанной «Приднестровской Молдавской республике» был введен «красный» уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, после серии взрывов в Тирасполе.