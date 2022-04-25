В Ульяновской области России неизвестный устроил стрельбу в детскому саду, сообщает 112.

Мужчина пришёл в учреждение поселка Вешкайма с ружьём Иж-27, застрелил нянечку, двух детей и выстрелил в себя. Неизвестный пришёл в детский сад во время тихого часа, дети в этот момент спали в кроватях. Мотив преступления устанавливается.

Как пишет Baza, мужчина зашел через парадную дверь детского сада, оттолкнув сотрудницу, которая в этот момент мыла крыльцо. Затем поднялся на второй этаж и начал стрельбу из ружья «Иж-27». Нападавший ранил помощницу воспитателя Елену Карпову и еще одну сотрудницу, а затем застрелил двух детей, после чего застрелился сам, пишет издание.