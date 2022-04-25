В Азербайджане ужесточается наказание за незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждался 26 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В соответствии с законопроектом, деяния, предусмотренные статьями 240, 240.1, 240.2 и 240.3 Уголовного кодекса (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта), будут наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

В настоящее время срок наказания составляет от 4 до 8 лет лишения свободы. После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.