Французский энергетический гигант приостановил работу представительства в России

Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) решила приостановить деятельность своего представительства в России, однако не уходит из страны, сообщила РИА Новости пресс-атташе компании Джессика Гонсальвес.

"Компания EDF внимательно следит за ситуацией в Украине и ее последствиями для энергетических рынков. К настоящему моменту в связи со сложившейся ситуацией EDF приняла решение приостановить работу нашего представительства в стране, но у нас есть и другие виды деятельности в России. Мы продолжим строго соблюдать все санкции Евросоюза против России", - сказала пресс-атташе.

При этом Гонсальвес отметила, что компания не принимала решение уйти из России.