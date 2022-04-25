Гутерриш призвал создать условия для прекращения огня в Украине

Необходимо создать условия для диалога по Украине и прекращения там огня, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Сегодня мы наблюдаем сложную ситуацию в Украине, имеем разные интерпретации того, что там происходит. Но это не ограничивает возможностей наличия серьезного диалога. ООН заинтересована в создании всех условий для эффективного диалога (по Украине - ред.), скорейшего прекращения огня там, а также условий для мирного урегулирования", - цитирует Гутерриша РИА Новости.