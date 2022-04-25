Депозитный портфель YeloBank увеличился на 100 млн

Банк длительное время сохраняет тенденцию роста кредитного портфеля. Таким образом, по сравнению с концом 2021 года кредитный портфель увеличился на 26 млн манатов и достиг 472 млн манатов. За отчетный период на финансирование реального сектора Банком было выделено кредитов на 77 млн манатов.

Yelo Bank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года. В новом году банк стартовал ярко, уверенно сохранив положительную динамику роста основных финансовых показателей. Активы банка увеличились по сравнению с концом прошлого года на 145 млн, то есть на 27 процентов, и превысили 678 млн манатов.

За первый квартал было выдано более 27 млн потребительских кредитов около 4 тысячам клиентов, в результате чего кредитный портфель в данном сегменте увеличился на 8 миллионов, достигнув 119 млн манатов. Почти 30% этих продаж были осуществлены через онлайн-каналы.

В депозитном портфеле за этот период также наблюдается рост на 28% на сумму 100 млн манатов. Данное увеличение произошло за счет вкладов физических лиц, что свидетельствует о росте доверия клиентов к Yelo Bank. Так, за первые три месяца 2022 года более 1200 клиентов открыли свои вклады в Yelo Bank, в результате чего депозитный портфель банка превысил 452 млн манатов.

Чистый процентный доход банка за отчетный период составил 12 млн манатов, что означает увеличение на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что Банк создал кредитные резервы в размере 3,4 млн манатов и завершил квартал с прибылью в размере 345 тысяч манатов. Непроцентный доход за первый квартал составил более 1,3 млн манатов, что также вдвое выше дохода, заработанного за аналогичный период в прошлом году.

Совокупный капитал банка составил 89 млн манатов, что на 39 млн манатов больше нормативного требования. Совокупный коэффициент адекватности капитала составляет 14.61%, а коэффициент адекватности капитала первого уровня – 9,33%, тем самым превышая требуемую норму по обоим показателям.

Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов прокомментировал финансовые результаты первого квартала следующим образом: "Глядя на результаты нашего банка за прошлый год и за первые месяцы этого года, я еще раз убеждаюсь в правильности нашей стратегии развития. Конечно, эти результаты не могли быть достигнуты без нашей профессиональной команды и растущего доверия со стороны наших клиентов. Мы стартовали 2022 год в соответствии с нашими целями и намерены запустить еще несколько новых цифровых продуктов, которые облегчат жизнь клиентов, а также расширить нашу сеть обслуживания, особенно в региональном направлении."

В течение первого квартала 2022 года банк уже открыл два новых региональных филиала в Сальяне и Агджабеди.

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и вам обязательно ответят!

Yelo Bank - яркий банкинг!