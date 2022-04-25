В результате у некоего К.Р. в августе 2021 года были куплены шесть палаток УСТ-56 на общую сумму в 4,8 миллиона драмов (свыше 10 тысяч долларов).

По материалам дела, опубликованным Генпрокуратурой страны, чиновники Минобороны нарушили закон «О закупках» и при отсутствии особого или исключительного права осуществили процедуру закупки у одного лица, в обход требованиям о проведении тендера.

Правоохранительные органы Армении арестовали высокопоставленных военных, причастных к злоупотреблениям и мошенничеству при закупке палаток для нужд армии, передает «Спутник».

Кроме того выяснилось, что, не имея в установленном порядке представленных характеристик продукции, в мае прошлого года те же ответственные лица без объявления тендера закупили у одной компании 261 палатку на общую сумму в 7,6 миллиона драмов (около 16,5 тысячи долларов по текущему курсу), причем покупали по завышенным ценам, тем самым причинив бюджету крупный ущерб.

На основе имеющихся данных в декабре 2021 года обвинение было предъявлено начальнику вещевой службы тылового управления Генштаба ВС полковнику А.Т., а также заместителю командира по тыловому обеспечению одной из воинских частей полковнику А.К. Они были арестованы и сняты с должностей.

Позже обвинение было предъявлено начальнику вещевой службы той же части Т.П. и еще двум лицам. Мерой пресечения была избрана подписка о невыезде.