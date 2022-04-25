Евросоюз следит за ситуацией в Приднестровье

Евросоюз с озабоченностью следит за ситуацией в Приднестровье и призывает к прекращению любых насильственных актов, заявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает РИА Новости.

"У меня нет никакой специальной информации, которую я могу предоставить по ситуации в Приднестровье. Конечно, мы следим с большой озабоченностью за всеми событиями, связанными с военными действиями в Украине, и за возможными действиями на сопредельных территориях. С самого начала мы призываем к прекращению любых насильственных актов", - заявил Мамер, отвечая на вопрос о взрывах и обстрелах в Приднестровье.