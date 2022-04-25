Эрдоган вновь предложил Путину организовать его встречу с Зеленским в Стамбуле

"Президент Эрдоган повторил свое предложение вывести стамбульский процесс, который является очень важным этапом переговоров между Россией и Украиной, на уровень лидеров", - сообщили журналистам в Канцелярии турецкого президента по итогам переговоров лидеров.

Эрдоган также заявил, что Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира в Украине. "Президент Эрдоган указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, а также сказал, что Турция будет и впредь делать все возможное, чтобы остановить эти события, которые наносят ущерб всем, и для установления прочного мира", - отметили в канцелярии.

Президент Турции выразил мнение, что на консультациях делегаций Украины и РФ был достигнут положительный результат, закрепление которого отвечает интересам всех сторон. "Во время беседы президент Эрдоган заявил, что сохранение положительного результата, достигнутого на стамбульских переговорах, будет способствовать достижению мира и отвечает интересам всех сторон", - сообщили в канцелярии.