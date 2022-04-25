Врач-педиатр о распространенной в последнее время болезни среди детей в Азербайджане

В последние дни среди детей в Азербайджане распространился вирус, который сопровождается рвотой, диареей и лихорадкой, а количество обращений в Клинический медицинский центр («Семашко») увеличилось.

Педиатр-инфекционист клинической детской больницы № 2 Рена Гусейнова в интервью haqqin.az заявила, что зарегистрированное заболевание среди детей является «ротавирусом».

«Вирус в настоящее время быстро распространяется. Симптомами являются высокая температура, рвота, в некоторых случаях диарея. Посещение детьми детских садов и школ является основной причиной распространения вируса. Здоровые дети также заражаются вирусом в результате контакта с больными детьми. Из-за потери жидкости в теле состояние детей может быстро ухудшиться», - сказала Гусейнова.