В Мариуполе российские военные за прошлые сутки нанесли 35 авиаударов по меткомбинату «Азовсталь», в подвалах которого скрываются гражданские. Люди пострадали под завалами. Об этом в Telegram сообщили бойцы полка «Азов».

«Завод «Азовсталь», в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать огнем. Только за прошлые сутки было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов», - говорится в сообщении.

Особо отмечается, что от авиаударов «пострадали находящиеся под завалами мирные жители».