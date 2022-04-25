Кремль об обеспечении безопасности Путина

Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, а рабочий график весьма напряженный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной спецоперации на Украине, влияет ли это на его график.

"Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный", - сказал Песков.