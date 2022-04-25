Кремль об условии Еврокомиссии по оплате российского газа в рублях

С российской стороны вся информация по поставкам и расчетам за газ со странами и компаниями Евросоюза обнародуется компанией "Газпром", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение об условиях Еврокомиссии по оплате российского сырья.

"У нас есть указ президента России, есть необходимое решение, которое реализуется поставщиком газа "Газпромом". Все контакты с покупателями газа осуществляются по линии "Газпрома", соответственно информация по результатам этих контактов тоже обнародуется со стороны "Газпрома", — цитирует пресс-секретаря главы государства ”Прайм”.

Ранее СМИ сообщали о письме Еврокомиссии странам ЕС. В нем разъясняется порядок и условия, при которых компании в случае соблюдения ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом санкций против России. ЕК находит возможным вносить плату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли.