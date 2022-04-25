Саакашвили может стать инвалидом
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили крайне тревожное, ему требуется лечение за границей, заявил врач созданного при омбудсмене Грузии альтернативного медицинского консилиума Отар Тоидзе, передает РИА Новости.
"Его (Саакашвили) состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике. Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу. Сейчас мы приблизились к этой точке", - заявил Тоидзе.