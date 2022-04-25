Литва заморозила крупные средства россиян и белорусов

Власти Литвы заморозили миллионы долларов, евро и сотни тысяч рублей на основании антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США в связи с событиями в Украине против России и Беларуси, сообщает литовская Служба расследования финансовых преступлений.

"В отношении семи юридических и физических лиц по санкциям заморожены средства на €19,215 млн и $2,071 млн. Блокированы также денежные переводы от таких лиц в финансовых учреждениях Литвы на €1,063 млн, $1,348 млн и 546 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Служба не уточняет, за какой срок заморожены средства. Подобным мерам подвергнуты представители Беларуси. Санкции на общую сумму €45,7 тыс. применены к трем юридическим и одному физическому лицу из этой страны.