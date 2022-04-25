В Карабахе откроется завод «КамАЗа»

Планируется, что во втором квартале 2022 года в Карабахе будет введен в эксплуатацию завод ПАО «КамАЗ». Об этом сказал во вторник вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном в Баку.

Оверчук отметил, что стороны продолжат работать над развитием торгово-экономического сотрудничества.

«В течение этого года Россия и Азербайджан проведут ряд мероприятий, которые затронут различные сферы деятельности. Необходимо продолжать активно работать в рамках МТК Север-Юг. Планируется завершить в четвертом квартале 2022 года реконструкцию погранперехода с российской стороны на границе с Азербайджаном, а также увеличить количество пропускных полос», - цитирует Оверчука Trend.