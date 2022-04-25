В Москве заявили, что ситуация в Украине произошла из-за расширения НАТО

Ситуация в Украине стала результатом безграничного расширения НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Основное внимание мы уделили ситуации на европейском континенте в контексте того, что происходит в Украине, в “ДНР”, в “ЛНР”. Ситуация там сложилась не сегодня, не вчера. Мы видим, я подробно об этом говорил нашему коллеге и другу Антониу Гутеррешу, что в значительной степени эта ситуация накапливалась и в решающем контексте это происходило в результате взятого нашими американскими коллегами и их союзниками курса на безграничное расширение НАТО, утверждение однополярного мира", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр добавил, что это делалось для сдерживания России, а Украина использовалась как площадка.