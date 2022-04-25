Пентагон согласился с Лавровым

«США не видят оснований для того, чтобы конфликт на Украине перерос в ядерный, и не меняют степень готовности своих сил сдерживания». Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Кирби согласен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и ее не следует начинать.

«Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень. Как я ранее говорил, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить степень готовности наших стратегических ядерных сил сдерживания, нашей готовности защищать свою страну и своих союзников», - отметил он.