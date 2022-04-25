В Пентагоне прокомментировали взрывы в Приднестровье

Пентагон пока не готов говорить, кто несет ответственность за взрывы в Приднестровье и что именно там произошло. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

"На столь раннем этапе сложно говорить о том, что именно произошло и кто несет ответственность... В данный момент мы не можем ничего исключать", - сказал Кирби, слова которого передает ТАСС.

На вопрос ведущего о том, могло ли произошедшее быть "российской провокацией", Кирби ответил, что в Пентагоне "определенно изучат, так ли это". "Мы следим за этим в силу своих возможностей, но пока не в состоянии сказать, насколько это значительно", - резюмировал он.

Во вторник в Приднестровье были взорваны две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк. Накануне из ручных гранатометов было обстреляно здание "министерства государственной безопасности" в Тирасполе, атаке подверглась также воинская часть в районе села Парканы. Информации о жертвах не поступало.