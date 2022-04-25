Арестович назвал главное условие для контрнаступления украинских войск

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал главное условие для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире телемарафона.

По словам Арестовича, контрнаступление требует большого количества техники, живой силы и тыла. "У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", - заявил советник главы Офиса президента.