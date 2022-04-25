Москва заявила, что не хочет вмешиваться в ситуацию с Приднестровьем

«Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы не было необходимости для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации». Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

По словам Руденко, Россия надеется, что все виновные в совершении терактов в Приднестровье будут установлены и наказаны.

«В Москве очень не хотели бы, чтобы выяснилось, что за ними стояли те же силы, которые провоцируют насилие в соседних странах», - сказал он.

Представитель МИД РФ также отметил, что, ситуация «очень непростая», поэтому введение чрезвычайного положения в «ПМР» «вполне обоснованно.





