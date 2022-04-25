Москва торопит Киев

Украине следует поскорее ответить на переданные Россией предложения по договору, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Если идет речь о серьезном настрое в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые уже больше десяти дней находятся на их стороне, о которых, как выяснилось (президент Украины Владимир) Зеленский не слышал", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил информацию о том, что Украина получила от России проект документа в рамках переговоров о завершении войны.