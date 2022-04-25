В Москве сомневаются в успехе переговоров с Киевом

Если украинская сторона продолжит свою линию, переговоры вряд ли будут иметь результат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы за переговорное решение. Вы знаете, что мы сразу же после того, как в начале марта президент [Украины Владимир] Зеленский предложил переговоры, мы согласились, но то, как себя вела украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, конечно, удручает. Судя по всему, переговоры их особо не интересуют. Если украинская сторона продолжит свою линию, переговоры вряд ли будут иметь результат", - сказал российский министр.