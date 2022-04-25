Президент Молдовы о взрывах в Приднестровье
Власти Молдовы возлагают ответственность за взрывы в Приднестровье на внутриполитические силы непризнанной республики, заявила молдавский президент Майя Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности страны.
"Есть напряженность в отношениях между разными силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Это ставит в уязвимое положение Приднестровский регион и создает риски для Республики Молдова. Мы осуждаем все провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир", - цитирует президента ТАСС.