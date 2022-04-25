Суд над судьей: родители просят оправдать убийцу их дочери haqqin.az из зала суда

Инара Рафикгызы

Бакинский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, приговоренного Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы по обвинению в убийстве жены из огнестрельного оружия.

Корреспондент haqqin.az сообщает, что мать арестованного судьи, Самая Ахмедова, заявила, что серьезных разногласий между ее сыном и невесткой не было. Хотя Ахмедова признали виновным в умышленном убийстве жены, однако мотивы преступления до сих пор полностью не ясны. По этой причине сам Фаган Ахмедов, находящийся в заключении, и отец его покойной жены Парваны Ахмедовой обжаловали приговор. Обе стороны не согласны с назначением Ахмедову 10-летнего тюремного срока и призывают к освобождению осужденного - приняв во внимание судьбу его несовершеннолетних детей.

«У них ведь осталось трое несовершеннолетних детей, они теперь без матери и без отца, который находится в тюрьме. Дети страдают от этого. Они лишены родительской опеки, что может отразиться как на их учебе, так и здоровье», - сказала Ахмедова.

По ее словам, по окончании вуза ее сын работал в Сабаильском районном суде, а в 2000 году судебным секретарем в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Там работала и его будущая жена, Парвана. Они познакомились на службе, полюбили друг друга и поженились в 2006 году. Однако тогда им и в голову не приходило, что одного из них осудят в этом же суде за убийство другого.

Родители покойной Парваны Ахмедовой тоже не хотят, чтобы их внуки остались без отца и без матери. По их словам, старший, 14-летний сын Ахмедовых хотел покончить жизнь самоубийством из-за перенесенного стресса. По этой причине ребенок постоянно находится под наблюдением психиатра. После инцидента он стал замкнутым и ни с кем не общается. А 5-летняя дочь Ахмедовых считает, что ее мать улетела на небеса и скоро вернется.

Мать убитой Матанат Гулиева заявила, что просит о помиловании Фагана Ахмедова. Об этом она говорила и в суде первой инстанции: «Да, погибла моя дочь. Но такое может случиться с каждым. Конечно, никто не хочет, чтобы в его семье произошло подобное. Инцидент произошел из-за невнимательности. Я знаю, что Фаган невиновен. Мой муж, Сулейман Гулиев, уже  обжаловал приговор и просил принять решение об освобождении Фагана».

Обе стороны надеются, что Бакинский апелляционный суд должным образом оценит обстоятельства дела и вынесет справедливое, на их взгляд, решение. В настоящее время дело рассматривается под председательством судьи Эльмара Рагимова. Суд продолжится 28 апреля.

Напомним, трагедия произошла ночью 30 мая 2021 года в жилом массиве «Лаиш баглары» поселка Нардаран. В ходе семейной ссоры Фаган Ахмедов достал принадлежащее ему охотничье ружье и застрелил свою супругу Парвану Ахмедову. В отношении Фагана Ахмедова было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства и решением суда он был арестован.