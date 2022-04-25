«У них ведь осталось трое несовершеннолетних детей, они теперь без матери и без отца, который находится в тюрьме. Дети страдают от этого. Они лишены родительской опеки, что может отразиться как на их учебе, так и здоровье», - сказала Ахмедова.

Корреспондент haqqin.az сообщает, что мать арестованного судьи, Самая Ахмедова, заявила, что серьезных разногласий между ее сыном и невесткой не было. Хотя Ахмедова признали виновным в умышленном убийстве жены, однако мотивы преступления до сих пор полностью не ясны. По этой причине сам Фаган Ахмедов, находящийся в заключении, и отец его покойной жены Парваны Ахмедовой обжаловали приговор. Обе стороны не согласны с назначением Ахмедову 10-летнего тюремного срока и призывают к освобождению осужденного - приняв во внимание судьбу его несовершеннолетних детей.

По ее словам, по окончании вуза ее сын работал в Сабаильском районном суде, а в 2000 году судебным секретарем в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Там работала и его будущая жена, Парвана. Они познакомились на службе, полюбили друг друга и поженились в 2006 году. Однако тогда им и в голову не приходило, что одного из них осудят в этом же суде за убийство другого.

Родители покойной Парваны Ахмедовой тоже не хотят, чтобы их внуки остались без отца и без матери. По их словам, старший, 14-летний сын Ахмедовых хотел покончить жизнь самоубийством из-за перенесенного стресса. По этой причине ребенок постоянно находится под наблюдением психиатра. После инцидента он стал замкнутым и ни с кем не общается. А 5-летняя дочь Ахмедовых считает, что ее мать улетела на небеса и скоро вернется.

Мать убитой Матанат Гулиева заявила, что просит о помиловании Фагана Ахмедова. Об этом она говорила и в суде первой инстанции: «Да, погибла моя дочь. Но такое может случиться с каждым. Конечно, никто не хочет, чтобы в его семье произошло подобное. Инцидент произошел из-за невнимательности. Я знаю, что Фаган невиновен. Мой муж, Сулейман Гулиев, уже обжаловал приговор и просил принять решение об освобождении Фагана».

Обе стороны надеются, что Бакинский апелляционный суд должным образом оценит обстоятельства дела и вынесет справедливое, на их взгляд, решение. В настоящее время дело рассматривается под председательством судьи Эльмара Рагимова. Суд продолжится 28 апреля.

Напомним, трагедия произошла ночью 30 мая 2021 года в жилом массиве «Лаиш баглары» поселка Нардаран. В ходе семейной ссоры Фаган Ахмедов достал принадлежащее ему охотничье ружье и застрелил свою супругу Парвану Ахмедову. В отношении Фагана Ахмедова было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства и решением суда он был арестован.