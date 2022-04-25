Лавров о переговорах с Украиной в Мариуполе: театральный жест

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «театральным жестом» предложение Киева провести переговоры с Россией в Мариуполе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Театральный жест, действительно, украинцы любят все инсценировать, видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить», - цитирует его ТАСС.

Он также призвал украинскую сторону поскорее ответить на российские предложения, которые, «уже больше 10 дней находятся у представителей Киева».

«Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамках переговоров, лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые, повторю, уже больше 10 дней как находятся на их стороне и о которых, как выяснилось, даже Зеленский не слышал», - сказал министр.