Гутерриш предложил создать контактную группу ООН - Украина - Россия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать трехстороннюю группу по урегулированию гуманитарных проблем в Украине. В контактную группу могут войти представители ООН, Украины и РФ, она, в частности, будет обеспечивать безопасность эвакуационных коридоров, передает Deutsche Welle

Гутерриш указал на необходимость образования гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц, находящихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Вместе с тем генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Необходимо провести независимое расследование в связи с обвинениями в их совершении в адрес российских военных, заявил он.