Украине предрекли распад на несколько государств

Народы, живущие в Украине, сейчас объединяет лишь страх, поэтому итогом политики Запада и Киева может стать только распад этой страны на несколько государств, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому", - сказал Патрушев.

По его словам, народы в Украине объединяет только страх перед нацбатами, однако история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.