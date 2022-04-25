Азербайджан хочет больше пшеницы из России
«Азербайджан рассчитывает на дальнейшее увеличение объемов поставок удобрений и пшеницы из России». Об этом сказал во вторник вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией.
Он напомнил, что Россия является поставщиком минеральных удобрений и зерновых культур в Азербайджан.
«В 2021 году из России в Азербайджан было поставлено 1,15 миллиона тонн пшеницы, а в первом квартале 2022 года мы закупили в России около двух миллионов тонн удобрений. Рассчитываем на дальнейшую поддержку в вопросах увеличения объемов поставок в Азербайджан удобрений и пшеницы», - добавил Мустафаев.
Он также добавил, что между Азербайджаном и Россией наблюдается хорошая динамика в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.
По его словам, Азербайджан входит в ТОП-10 экспортеров сельскохозяйственной продукции в Россию.
«В 2021 году экспорт фруктов и овощей из Азербайджана в Россию составил 560 тысяч тонн (рост на более чем шесть процентов). Объем поставок вырос также и по таким видам продукции, как хурма, виноград, картофель, персики, абрикосы. С начала года рост поставок этой продукции составил более семи процентов. Хочу отметить, что наша страна является основным поставщиком томатов и яблок на рынок России», - цитирует его Trend.