Реваншисты собрались свергнуть Пашиняна: пешком и на самокатах горячая тема
Армянская оппозиция решила вновь разыграть «карабахскую карту» и запустила план проведения беспрерывных митингов по всей стране, главная цель которого – свергнуть (или запугать?) премьер-министра Никола Пашиняна. Запуск плана совпал с состоявшимся 25 апреля телефонным разговором глав МИД Азербайджана и Армении, которые согласовали состав двусторонней комиссии по делимитации и безопасности границ.
Напомним, договоренность о создании этой комиссии была достигнута в ходе встречи 6 апреля президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.
Сегодня армянские реваншисты полны решимости сорвать реализацию этих договоренностей и заявляют, что будут бороться до конца, чтобы «спасти Армению и Карабах путем свержения Пашиняна». Колонны реваншистов прошли маршем от родины премьера, Иджевана, до Еревана. Вечером того же дня в столице Армении прошла массовая акция протеста – к участникам марша, организованного блоком «Армения», присоединились еще несколько тысяч человек.
«Это священная война за «Арцах» и нашу государственность, - заявил на митинге в Ереване Ишхан Сагателян, вице-спикер парламента от оппозиционного блока «Армения». - Наша борьба ведëтся с централизованной идеологией, но пока эта борьба децентрализована. Каждая политическая сила и группа выражает свой протест отдельно».
Сагателян напомнил, что в понедельник началось шествие из Иджевана, а сегодня стартовали аналогичные марши на Ереван из Тигранашена, Баш Апарана и Сардарапата.
«Мы будем каждый день проводить шествия и акции гражданского неповиновения, - добавил вице-спикер. – А с 1 мая перейдем к более конкретным и решительным действиям. Мы скажем, когда надо будет заночевать на площади. У нас есть детальная программа по свержению (властей). Сегодня наши действия завершены. Завтра в 18.30 от памятника Сасунци Давиду стартует наше шествие. Вперëд, к победе!..».
Другая группа реваншистов во главе с Артуром Ванецяном, бывшим главой армянских спецслужб, промаршировала на скутерах в одном из районов Еревана. Сторонники Ванецяна перекрыли дорогу к Французской площади армянской столицы. «Наша борьба необратима, мы обязательно победим, присоединяйся к нам, присоединяйся на других площадях и улицах, покажи свое несогласие с этой властью! – призывал Ванецян. – Мы останемся на улице до тех пор, пока к нам не присоединятся остальные. Люди, началось, поверьте, началось. Мы не уйдем домой!..»
Полиция вмешалась в оба протеста. Около десяти оппозиционеров были задержаны.
По мнению наблюдателей, вряд ли эти демонстрации реваншистов можно считать удачным стартом. Судя по всему, маргинализированная оппозиция с ее программой «спасения Карабаха» утратила в Армении былую популярность. В сознании большей части армянского общества лозунг «Спасем Карабах!» отзывается катастрофическими для Армении последствиями 44-дневной войны и ассоциируется с вероятностью нового вооружённого столкновения.
В свою очередь, группа сторонников Пашиняна собралась перед парламентом Армении, чтобы выразить поддержку премьер-министру. С ними у входа в здание встретился председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. Участники акции, которых, как отмечают очевидцы, было в общей сложности несколько десятков, сделали селфи со спикером парламента, а также выразили премьер-министру Армении свою поддержку.
Один из участников заявил, что политическое руководство страны должно пойти на «радикальные меры», использовать «стальной мандат», полученный по итогам досрочных парламентских выборов в июне 2021 года, чтобы не допустить возвращения к власти «бывших».
«А как, по-вашему, мы победили на выборах? – спросил Ален Симонян у участников акции. – Мы терпели, соблюдали закон, не велись на провокации... Мы не должны быть похожими на них. Если мы и сохраняем силы после всего пережитого и стольких ударов, то только благодаря приверженности своим принципам».
Спикер пообещал передать премьер-министру все требования собравшихся.
Отметим, что в своем выступлении перед парламентом после переговоров в Брюсселе Никол Пашинян заявил, что в создавшейся ситуации «единственный выход – это снизить планку в карабахском вопросе».
Но, похоже, реваншистское протестное движение вынудило премьера изменить риторику. В недавних выступлениях Пашинян уже утверждает, что его правительство не предпримет в карабахском вопросе никаких шагов без согласия народа и общественных обсуждений. Эта политическая «рокировка» жестко противоречит недавнему заявлению Армении, которая согласилась принять представленные Азербайджаном пять основных принципов мирного урегулирования, в числе которых обговорен отказ Еревана от любых территориальных претензий к Азербайджану.
Остается только гадать, хватит ли у Пашиняна политической воли, чтобы довести до конца мирный процесс на Южном Кавказе, или премьер-министр прогнется под новой волной реваншизма в Армении?