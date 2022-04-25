Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:41

Армянская оппозиция решила вновь разыграть «карабахскую карту» и запустила план проведения беспрерывных митингов по всей стране, главная цель которого – свергнуть (или запугать?) премьер-министра Никола Пашиняна. Запуск плана совпал с состоявшимся 25 апреля телефонным разговором глав МИД Азербайджана и Армении, которые согласовали состав двусторонней комиссии по делимитации и безопасности границ. Напомним, договоренность о создании этой комиссии была достигнута в ходе встречи 6 апреля президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

Сегодня армянские реваншисты полны решимости сорвать реализацию этих договоренностей и заявляют, что будут бороться до конца, чтобы «спасти Армению и Карабах путем свержения Пашиняна». Колонны реваншистов прошли маршем от родины премьера, Иджевана, до Еревана. Вечером того же дня в столице Армении прошла массовая акция протеста – к участникам марша, организованного блоком «Армения», присоединились еще несколько тысяч человек. «Это священная война за «Арцах» и нашу государственность, - заявил на митинге в Ереване Ишхан Сагателян, вице-спикер парламента от оппозиционного блока «Армения». - Наша борьба ведëтся с централизованной идеологией, но пока эта борьба децентрализована. Каждая политическая сила и группа выражает свой протест отдельно». Сагателян напомнил, что в понедельник началось шествие из Иджевана, а сегодня стартовали аналогичные марши на Ереван из Тигранашена, Баш Апарана и Сардарапата. «Мы будем каждый день проводить шествия и акции гражданского неповиновения, - добавил вице-спикер. – А с 1 мая перейдем к более конкретным и решительным действиям. Мы скажем, когда надо будет заночевать на площади. У нас есть детальная программа по свержению (властей). Сегодня наши действия завершены. Завтра в 18.30 от памятника Сасунци Давиду стартует наше шествие. Вперëд, к победе!..».

Другая группа реваншистов во главе с Артуром Ванецяном, бывшим главой армянских спецслужб, промаршировала на скутерах в одном из районов Еревана. Сторонники Ванецяна перекрыли дорогу к Французской площади армянской столицы. «Наша борьба необратима, мы обязательно победим, присоединяйся к нам, присоединяйся на других площадях и улицах, покажи свое несогласие с этой властью! – призывал Ванецян. – Мы останемся на улице до тех пор, пока к нам не присоединятся остальные. Люди, началось, поверьте, началось. Мы не уйдем домой!..» Полиция вмешалась в оба протеста. Около десяти оппозиционеров были задержаны. По мнению наблюдателей, вряд ли эти демонстрации реваншистов можно считать удачным стартом. Судя по всему, маргинализированная оппозиция с ее программой «спасения Карабаха» утратила в Армении былую популярность. В сознании большей части армянского общества лозунг «Спасем Карабах!» отзывается катастрофическими для Армении последствиями 44-дневной войны и ассоциируется с вероятностью нового вооружённого столкновения. В свою очередь, группа сторонников Пашиняна собралась перед парламентом Армении, чтобы выразить поддержку премьер-министру. С ними у входа в здание встретился председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. Участники акции, которых, как отмечают очевидцы, было в общей сложности несколько десятков, сделали селфи со спикером парламента, а также выразили премьер-министру Армении свою поддержку.