«Россия планирует в четвертом квартале 2022 года завершить реконструкцию пограничного перехода Яраг-Казмаляр - Самур на границе с Азербайджаном». Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая во вторник на заседании Азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, передает ТАСС.

По словам российского вице-премьера, основной автомобильный пункт пропуска на границе России и Азербайджана - Яраг-Казмаляр - Самур является одним из востребованных и загруженных погранпереходов.

«Мы планируем завершить реконструкцию перехода с нашей стороны в четвертом квартале 2022 года, что позволит значительно нарастить товарооборот между двумя странами», - сказал Оверчук.