Россия обновит КПП на границе с Азербайджаном чтобы уменьшить загруженность
«Россия планирует в четвертом квартале 2022 года завершить реконструкцию пограничного перехода Яраг-Казмаляр - Самур на границе с Азербайджаном». Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая во вторник на заседании Азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, передает ТАСС.
По словам российского вице-премьера, основной автомобильный пункт пропуска на границе России и Азербайджана - Яраг-Казмаляр - Самур является одним из востребованных и загруженных погранпереходов.
«Мы планируем завершить реконструкцию перехода с нашей стороны в четвертом квартале 2022 года, что позволит значительно нарастить товарооборот между двумя странами», - сказал Оверчук.
Касаясь вопросов, обсужденных на заседании межправкомиссии, российский вице-премьер отметил, что рассматриваются возможности дальнейшего наращивания промышленной кооперации.
«В Азербайджане работает значительное количество российских компаний. У нас с партнерами развивается диалог в области автомобилестроения, фармацевтики, судостроения, химической промышленности», - отметил он.
Оверчук также высказал готовность российской стороны оказать содействие развитию электроэнергетической инфраструктуры Азербайджана, в том числе связанной с возобновляемыми источниками энергии.
«Готовы к сотрудничеству в сфере неэнергетического атома, имеем для этого необходимые и одни из самых лучших в мире технические возможности и высококвалифицированные кадры», - добавил он.
В свою очередь, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в беседе с журналистами сообщил, что по итогам 2021 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 16%, составив почти 3,4 млрд в долларовом эквиваленте.
«В первом квартале этого года мы уже нарастили взаимную торговлю более чем на 8%, до свыше 600 млн в долларовом эквиваленте. С учетом ситуации в мире меняется структура торговли. Но, тем не менее, мы видим большие возможности для еще большего углубления и диверсификации нашего сотрудничества», - сказал он.
По итогам заседания межправкомиссии были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, меморандум о намерениях по сотрудничеству между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России.