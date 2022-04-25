Лидер Китая поручил вступить в гонку с США

"Китайский лидер заявлял, что обеспечение стабильности и роста экономики исключительно важны и необходимы, чтобы показать преимущество однопартийной системы Китая перед западной либеральной демократией и США, приходящими в упадок как в политическом, так и в экономическом плане", - говорится в материале.

По данным газеты, вопрос соревнования возникал в последние несколько недель на встречах Си Цзиньпина с высокопоставленными чиновниками экономического и финансового блока.

Как сообщает издание, в ответ на призыв в соответствующих структурах КНР обсуждают планы по ускорению реализации крупных строительных проектов, а также по выпуску купонов для физических лиц, призванных стимулировать потребительские расходы.

В последнем квартале 2021 года экономика США опередила экономику Китая, увеличившись на 5,5% в годовом исчислении по сравнению с 4,0% в Китае. Президент Байден тогда отметил, что американская экономика росла быстрее китайской впервые за 20 лет. Как утверждается в материале, это вызвало недовольство ряда руководителей в Пекине.

Международный валютный фонд неделю назад в своем докладе понизил прогноз роста экономики Китая на 2022 год на 0,4 процентного пункта, до 4,4%, на 2023 год - на 0,1 процентного пункта, до 5,1%.

Согласно прогнозу МВФ, стратегия нулевой заболеваемости коронавирусом, проводимая в КНР, влечет усиление ограничительных мер, негативно отражающихся на уровне личного потребления в Китае и в целом на темпы роста экономики страны. Это, в свою очередь, имеет широкие последствия для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.