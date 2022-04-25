ВС РФ находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве. Об этом, как передает ТАСС, заявили в Минобороны РФ.

«Находящиеся в украинских центрах принятия решений советники из западных стран "не обязательно будут проблемой" для ответных действий России. Провоцирование Лондоном режима в Киеве на применение западного оружия против РФ в случае такой попытки приведет к пропорциональному ответу», - отметили в военном ведомстве.